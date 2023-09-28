***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 130.000.000 TL'den 146.250.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.ıncı maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı.Bu kapsamda, SPK'ya yapılan ilgili başvurumuz SPK'nın 28.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42687 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197990BIST