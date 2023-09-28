***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.09.2023 18:11
***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 130.000.000 TL'den 146.250.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.ıncı maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı.Bu kapsamda, SPK'ya yapılan ilgili başvurumuz SPK'nın 28.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42687 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197990
BIST
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17:598.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.236
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|Önceki Kapanış
|: 8.214
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8.188
En Yüksek
8.288
17:5927,4190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5151
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4318
En Düşük
26,9046
17:5929,1139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,6924
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
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29,1139
En Düşük
28,4258
17:591.642,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 21,19
|Açılış
|: 1.642,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.657,29
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EBEBK
|75,90
|1.079.591.972
|% 10,00
|
|SODSN
|65,45
|2.677.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|665,50
|17.262.751
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,88
|62.599.342
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|177.986.817
|% 9,99
|
|ADGYO
|29,52
|417.777.042
|% -10,00
|
|SMRTG
|82,35
|3.076.354.230
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|910.227.393
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|5.384.771
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|131.498.497
|% -9,99
|
|THYAO
|243,20
|23.586.282.556
|% 5,56
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|TUPRS
|164,00
|6.487.290.640
|% 0,18
|
|ISCTR
|25,42
|4.826.912.713
|% -0,31
|
|SASA
|48,20
|4.719.103.127
|% -0,25
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.309.354
|% -0,25
|
|ODAS
|13,37
|3.324.078.113
|% 4,86
|
|ZOREN
|5,19
|1.276.874.145
|% 0,19
|
|IHLAS
|1,24
|290.030.661
|% 4,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4124
|27,4178
|% 1,91
|
|Euro
|29,0745
|29,1157
|% 2,44
|
|Sterlin
|33,3755
|33,5429
|% 2,58
|
|Frank
|29,8092
|29,9888
|% 2,53
|
|Riyal
|7,2852
|7,3217
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.640
|1.640
|19,07
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.932
|11.037
|-66,00
|
|Yarım
|5.483
|5.542
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.733
|2.771
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|0,34
|
|B. Petrol
|93,86
|93,86
|-0,50
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59THYAO
Yüzde 4.04 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 611, 373 adet işlem
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17:58LIDFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 137, 200 adet işlem
-
17:57HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 698, 230 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 134, 763.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde 4.03 oranında artışla 711.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 165 adet işlem