***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.10.2023 18:14
***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 130.000.000 TL'den 146.250.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.ıncı maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı.Bu kapsamda, SPK'ya yapılan ilgili başvurumuz SPK'nın 28.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42687 sayılı yazısı ile onaylanmıştı.
SPK izin yazısına istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin tadil metni Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 10.10.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 10932 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203937
BIST
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18:058.443
En Düşük
|Değişim
|: 3,04%
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|Açılış
|: 8.305
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|: 8.193
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8.305
En Yüksek
8.451
18:0527,7275
En Yüksek
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|Açılış
|: 27,8500
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|Önceki Kapanış
|: 27,7900
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27,9772
En Düşük
27,6377
18:0529,4453
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|: 0,55%
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|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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En Düşük
29,2127
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|Açılış
|: 1.656,49
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|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
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1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|110,00
|545.879.556
|% 10,00
|
|ESCOM
|59,95
|107.169.743
|% 10,00
|
|FONET
|27,50
|86.765.822
|% 10,00
|
|TSPOR
|3,85
|234.216.396
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|113.552.572
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|738.886.177
|% -10,00
|
|KUVVA
|67,15
|7.586.691
|% -3,45
|
|IDEAS
|80,20
|63.705.898
|% -2,85
|
|OFSYM
|81,00
|454.853.269
|% -2,70
|
|YKSLN
|15,32
|90.155.251
|% -2,54
|
|THYAO
|238,10
|7.710.322.661
|% 4,80
|
|ASELS
|42,88
|5.710.724.840
|% -2,28
|
|PETKM
|24,64
|5.661.809.736
|% 6,30
|
|EREGL
|45,08
|5.192.302.081
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,60
|4.726.070.516
|% -0,20
|
|ZOREN
|6,39
|3.501.313.221
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,40
|2.994.076.366
|% 2,56
|
|KATMR
|3,20
|1.143.862.887
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,60
|2.308.316.608
|% 9,35
|
|ODAS
|13,65
|3.864.705.490
|% 9,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7236
|27,7279
|% 0,21
|
|Euro
|29,4317
|29,4423
|% 0,54
|
|Sterlin
|33,8993
|34,0693
|% 0,34
|
|Frank
|30,5051
|30,6888
|% 0,29
|
|Riyal
|7,3695
|7,4065
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-2,84
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|135,00
|
|Tam
|11.256
|11.368
|36,00
|
|Yarım
|5.645
|5.701
|18,00
|
|Çeyrek
|2.814
|2.851
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,50
|0,01
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|-0,79
|
Seans Raporu
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ZGOLD, DITAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 224 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 22 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem