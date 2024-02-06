***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 1.Gruba yükseldiği dikkate alarak 06.02.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan 2024/01 sayılı kararı gereği, Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, yönetim kurulunda görev alabilecek azami yönetim kurulu üye sayısının yükseltilebilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin yeni şeklinin tadiline, bu amaçla söz konusu madde tadil tasarısına uygun görüş verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, kurul onayını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metninin, ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247235BIST