***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/02/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 06.02.2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.02.2024 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyununun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247761BIST