***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurul'una yapılan başvurumuz 15.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49749 sayılı yazısıyla onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı iznine takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoynun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249883BIST