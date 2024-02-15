***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.02.2024 18:20
***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurul'una yapılan başvurumuz 15.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49749 sayılı yazısıyla onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı iznine takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoynun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249883
BIST
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17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
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|Açılış
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|Açılış
|: 30,8400
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
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1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7348
|30,7376
|% -0,02
|
|Euro
|33,1376
|33,1871
|% 0,52
|
|Sterlin
|38,5602
|38,7536
|% 0,15
|
|Frank
|34,7667
|34,9761
|% 0,57
|
|Riyal
|8,1749
|8,2159
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,84
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|896,59
|898,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,28
|955,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,62
|82,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,44
|2.000,69
|% 0,66
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