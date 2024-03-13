***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-49749 sayılı yazısına istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvurumuz E-50035491-431.02-00094849239 sayılı yazı ile onaylanmış olup, onay yazısı 13.03.2024 tarihinde şirketimize ulaşmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258553BIST