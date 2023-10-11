***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
11.10.2023 18:29
***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimize ait güncel esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 10/10/2023 10/10/2023 10932
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204606
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0230
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
18:0529,4386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
18:051.673,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 15,60
|Açılış
|: 1.673,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.673,92
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|175.960.026
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|TETMT
|2.552,00
|34.498.899
|% -8,86
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7327
|27,7398
|% 0,08
|
|Euro
|29,4214
|29,4386
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,0107
|34,1813
|% 0,19
|
|Frank
|30,6070
|30,7914
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3723
|7,4093
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|15,73
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|14,72
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.355
|11.457
|61,00
|
|Yarım
|5.695
|5.751
|36,00
|
|Çeyrek
|2.839
|2.875
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,67
|0,21
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|-1,34
|