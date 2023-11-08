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***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

08.11.2023 18:47
***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023 - 30.09.2023 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu ekte Pdf formatında sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216014


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TABGD 179,30 1.551.361.033 % 10,00  
ULAS 17,27 9.565.214 % 10,00  
FMIZP 302,50 35.595.561 % 10,00  
IHEVA 2,75 95.738.791 % 10,00  
INTEM 294,25 68.225.547 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,4858 28,4955 % 0,01  
Euro 30,5313 30,5449 % 0,15  
Sterlin 34,9354 35,1106 % 0,03  
Frank 31,5493 31,7394 % 0,11  
Riyal 7,5720 7,6099 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,64 22,66 % 0,66  
Platin 871,20 873,01 % 0,66  
Paladyum 1.055,45 1.058,67 % 0,66  
Brent Pet. 79,31 79,31 % 0,66  
Altın Ons 1.952,25 1.952,58 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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