***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 11.09.2023 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmasına, bölümün Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)' na bağlı olarak çalışmasına,Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip Eda DİRİCAN'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193945BIST