***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, İSO (İstanbul Sanayi Odası) 'nun 2022 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" kapsamında, üretimden satışlar kriterine göre 2021 yılı sıralamasına kıyasla yükseliş kaydederek Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 309. sıraya yerleşti.Bu gurur verici sonucu kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197403BIST