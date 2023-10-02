***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2.10.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 32327 sayılı Kararı ile Ankara'nın Bala ilçesinde 250.000 m2 alan üzerinde kurulumuna başlanan ve 14.000 kWp kurulu güce sahip olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımına binaen Elektrik Enerjisi Üretimi (Arazi GES) 11.000 kWe toplam kapasiteli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.Yatırım Teşvik Belgesi tutarı 163.616.134 TL olup bu kapsamda 6 yıl süreyle SGK primi işveren desteği, KDV istisnası ve %30 Kurumlar Vergisi indirimden faydalanılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198676BIST