***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/10/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, tarafından ANKARA il BALA, ilçesi sınırları içeresinde üzerinde kurulumuna başlanan ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımına binaen toplam kurulu gücü ,12 MWm/11 MW'den ve 14,014 MWm/11 MWe 'ye, toplam alanı 12,42 hektardan 16,88 hektara çıkartılması için GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI ile ilgili olarak,Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206896BIST