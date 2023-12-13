***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 17:27
***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Görülen lüzum ve yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri üzerine Şirketimizin Adana ilinde devam etmekte olan fabrika yatırımının son durumu hakkındaki bilgilerin kamuyla paylaşılmasına gerek görülmüştür
Saha betonu hariç betonarme imalatları, çelik konstrüksiyon üretim binası, makine montajı gibi kritik aşamalar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Elektrik altyapısı malzemeleri kısmen sahaya indirilmiş olup, elektrik/elektronik tesisatı yapımında ön hazırlığa başlanmıştır. Bölgesel etkiler kaynaklı mücbir sebeplere rağmen genel proje tamamlanma oranı %80 seviyelerine ulaşmış olup, fabrikadaki tahmini deneme üretimine 2024 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla başlanması planlanmaktadır.
Yatırımcıların ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225488
BIST
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18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -219,54
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0529
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0373
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,5432
En Düşük
31,2686
18:051.852,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.852,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
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1.855,69
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|191.182.895
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|ISCTR
|22,32
|5.018.775.882
|% -0,45
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0426
|29,0502
|% 0,18
|
|Euro
|31,3588
|31,3713
|% 0,12
|
|Sterlin
|36,2700
|36,4519
|% -0,18
|
|Frank
|33,0188
|33,2177
|% 0,08
|
|Riyal
|7,7221
|7,7608
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|921,17
|922,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,18
|972,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,19
|74,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,83
|1.982,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CATES, AKBNK, THYAO
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17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem