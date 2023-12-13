***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGörülen lüzum ve yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri üzerine Şirketimizin Adana ilinde devam etmekte olan fabrika yatırımının son durumu hakkındaki bilgilerin kamuyla paylaşılmasına gerek görülmüştürSaha betonu hariç betonarme imalatları, çelik konstrüksiyon üretim binası, makine montajı gibi kritik aşamalar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Elektrik altyapısı malzemeleri kısmen sahaya indirilmiş olup, elektrik/elektronik tesisatı yapımında ön hazırlığa başlanmıştır. Bölgesel etkiler kaynaklı mücbir sebeplere rağmen genel proje tamamlanma oranı %80 seviyelerine ulaşmış olup, fabrikadaki tahmini deneme üretimine 2024 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla başlanması planlanmaktadır.Yatırımcıların ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225488BIST