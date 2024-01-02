***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 16:23
***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde bulunan Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 25.000 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde üretim tesisi yapmak amacıyla yapılan yapı ruhsatı başvurumuz 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre tamamlanmıştır. Söz konusu ruhsat 7.295.22 m2'lik kapalı alana yönelik verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231422
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