***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin aktifinde bulunan Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 25.000 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde üretim tesisi yapmak amacıyla yapılan yapı ruhsatı başvurumuz 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre tamamlanmıştır. Söz konusu ruhsat 7.295.22 m2'lik kapalı alana yönelik verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231422BIST