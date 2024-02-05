***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen 8. dönem TOBB Türkiye En Hızlı Büyüyen 100 şirketi değerlendirmelerine göre 2019 – 2021 dönemindeki satış geliri artış hızına göre yapılan sıralamada, Şirketimiz en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girmiştir. Şirketimizin 2019-2021 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre büyüme hızında elde ettiği bu başarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin organizasyonu ile Türkiye 100 Ödül Töreniyle ödülümüz 05 Şubat 2024 tarihiyle takdim edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246880BIST