***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 17:14
***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen 8. dönem TOBB Türkiye En Hızlı Büyüyen 100 şirketi değerlendirmelerine göre 2019 – 2021 dönemindeki satış geliri artış hızına göre yapılan sıralamada, Şirketimiz en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girmiştir. Şirketimizin 2019-2021 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre büyüme hızında elde ettiği bu başarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin organizasyonu ile Türkiye 100 Ödül Töreniyle ödülümüz 05 Şubat 2024 tarihiyle takdim edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246880
BIST
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18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 111,02
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0715
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
18:0632,8480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,1017
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7755
18:061.990,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,93
|Açılış
|: 1.990,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
|
|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
|
|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
|
|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5578
|30,5669
|% 0,25
|
|Euro
|32,8472
|32,8594
|% -0,27
|
|Sterlin
|38,1996
|38,3912
|% -0,57
|
|Frank
|34,9758
|35,1865
|% -0,21
|
|Riyal
|8,1243
|8,1651
|% 0,20
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|898,60
|899,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,08
|954,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,52
|2.025,85
|% 0,66
|