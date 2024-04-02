***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.12.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden,Adana ili Sarıçam ilçesinde Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikamızda, mekanik ve elektronik alt yapı ve üretimde kullanılacak olan ekipmanlar hazır hale getirilerek sinyal ve otomasyon testleriyle beraber deneme üretimine başlanmıştır. Bununla birlikte üretim tesisimizin devreye alınması için gerekli olan personel istihdamı büyük ölçüde sağlanmış olup ilgili personelin eğitim süreçleri devam etmektedir.Bu testler sayesinde, üretim sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi hedeflenmektedir. Bu süreçte elde ettiğimiz test sonuçlarının değerlendirilmesi fabrikanın tam kapasite ile üretim süreçlerine başlaması için gerekli olup üretim sürecinin optimize edilmesi ve kalitenin artırılması için önemli veriler sağlamaktadır.Fabrika yatırımımız hakkındaki gelişmeler ve diğer bilgiler paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265527BIST