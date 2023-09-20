***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOFİS ACAY GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. KARMA YEM 5000000 2550000 TRY 51 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196462BIST