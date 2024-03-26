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***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.03.2024 10:55
***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Point Solar Elektrik Üretim San Tic A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

     02.10.2023 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında  Şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması ve üretim tesislerimizdeki elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES/Proje) yatırımına başlanılması ve gerekli izinlerin alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapıldığı duyurulmuş olup, başvuru süreci devam etmektedir. Ankara'nın Bala ilçesinde 250.000 m2 alan üzerinde 11.000 kWe / 14.000 kWp kurulu güce sahip olması planlanan arazi üzeri şebeke bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelendirme süreci tamamlanmıştır.
Bu hususta yatırımımızın inşa süreçlerinin başlatılması ve tamamlanması sorumluluğu Point Solar Elektrik Üretim San. Ticaret A.Ş'ye. ait olmak üzere 207.700.000 TL (KDV Hariç) bedel ile 26.03.2024 tarihinde anılan firma ile sözleşme akdedilmiştir.
Süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262369


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