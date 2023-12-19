***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19/12/2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite" ,"Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına2. a)Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin IŞIK'ın, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre KAVAKLI'nın atanmasına,b)Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin IŞIK'ın, üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan TÜRK'ün atanmasına,c)Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre KAVAKLI'nın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Hasan TÜRK'ün ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Eda DİRİCAN'ın atanmasına,3.Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi4. "Yönetim Kurulu", "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının anılan kararın ekinde yer alan şekliyle kabulü ile söz konusu çalışma esaslarının KAP'ta ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir.Söz konusu çalışma esasları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227099BIST