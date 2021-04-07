***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2021 13:52
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Omurga Park Gayrimenkul A.Ş. 4830000 TRY 80,500
Mehmet Erktin 530000 TRY 8,833
M. Burak Divanlıoğlu 530000 TRY 8,833
Aydonat Atasever 80000 TRY 1,333
Oğuz Kösebay 30000 TRY 0,500
TOPLAM 6000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924173
BIST
14:281.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -16,88
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:288,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0475
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:289,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0652
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:28456,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 456,11
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:28
|CEOEM
|6,60
|40.622.003
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|125.966
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.910.788
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.559.843
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.202.027
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.569.255
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|BJKAS
|9,36
|728.383.240
|% 2,86
|
|THYAO
|12,82
|583.555.686
|% 0,47
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,41
|543.303.397
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,15
|251.806.485
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,14
|108.407.835
|% 0,88
|
|TSKB
|1,37
|128.223.251
|% -0,72
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1730
|8,1757
|% 0,58
|
|Euro
|9,7281
|9,7357
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,2723
|11,3289
|% 0,53
|
|Frank
|8,7681
|8,8209
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1744
|2,1853
|% 0,56
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-8,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,43
|