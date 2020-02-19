***OLMIP* *BOLUC* *ATA* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.02.2020 09:03
***OLMIP******BOLUC******ATA******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATA, ATAGY, BOLUC, OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820005
BIST
11:47120.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 549,46
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.962
11:476,0748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,0760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0599
11:476,5633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
11:47314,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,53
|Açılış
|: 314,25
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ISYAT
|2,70
|55.963.207
|% 13,45
|
|TSPOR
|7,18
|283.109.299
|% 10,63
|
|ERSU
|3,58
|12.594.393
|% 10,15
|
|OSTIM
|2,62
|80.802.579
|% 10,08
|
|VERTU
|6,60
|14.234.817
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GLBMD
|2,62
|3.461.954
|% -7,42
|
|ASELS
|29,36
|358.438.952
|% 0,62
|
|THYAO
|14,97
|329.815.344
|% -0,40
|
|GSRAY
|3,49
|310.095.400
|% -1,41
|
|TSPOR
|7,18
|283.109.299
|% 10,63
|
|MNDRS
|1,97
|199.285.048
|% -1,01
|
|CEMAS
|1,34
|147.325.583
|% 3,88
|
|MNDRS
|1,97
|199.285.048
|% -1,01
|
|GSRAY
|3,49
|310.095.400
|% -1,41
|
|ODAS
|2,32
|176.848.401
|% 1,75
|
|ISGYO
|2,02
|143.294.849
|% 3,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8780
|7,9175
|% 0,18
|
|Frank
|6,1580
|6,1951
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6155
|1,6236
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,96
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|22,85
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|11,05
|
|Çeyrek
|502
|514
|5,53
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|58,07
|58,07
|0,32
|
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