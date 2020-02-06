***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.02.2020 09:14
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/02/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817290
BIST
10:45123.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.203,05
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
10:455,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9882
En Düşük
5,9757
10:456,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5934
En Düşük
6,5779
10:45300,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,69
|Açılış
|: 300,18
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,23
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,94
|5.101.624
|% 13,58
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|GYHOL
|29,10
|2.593.339
|% 8,99
|
|CEOEM
|8,22
|13.554.609
|% 8,44
|
|DOKTA
|64,05
|2.355.759
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|PGSUS
|71,55
|180.835.501
|% -4,28
|
|TIRE
|8,56
|20.910.431
|% -2,95
|
|THYAO
|14,78
|329.089.286
|% 1,16
|
|ODAS
|2,28
|214.890.074
|% 2,70
|
|PGSUS
|71,55
|180.835.501
|% -4,28
|
|YKBNK
|3,10
|159.663.615
|% 3,33
|
|SASA
|9,31
|159.458.839
|% -1,59
|
|ODAS
|2,28
|214.890.074
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,80
|111.482.875
|% 6,51
|
|YKBNK
|3,10
|159.663.615
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,97
|133.714.231
|% 2,41
|
|EKGYO
|1,76
|46.688.249
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7516
|7,7905
|% 0,07
|
|Frank
|6,1255
|6,1624
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,93
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,43
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,09
|56,09
|0,81
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