***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.06.2021 15:20
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Alt Pazarı'nda işlem görmekte olan "OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"nin ticaret unvanının "MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 14/06/2021 tarihinden itibaren "MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941971
BIST
16:261.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
16:268,4159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0120
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
16:2610,2072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0704
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
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10,3018
En Düşük
10,0982
16:26508,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,71
|Açılış
|: 508,72
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler16:26
|BMSCH
|6,08
|126.412.232
|% 9,95
|
|OYYAT
|22,54
|150.412.056
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|100.056.293
|% 9,93
|
|LINK
|35,54
|25.565.524
|% 9,62
|
|KAPLM
|20,90
|8.810.817
|% 7,73
|
|YESIL
|3,16
|18.179.547
|% -9,97
|
|TKURU
|157,90
|4.894.479
|% -9,87
|
|ATATP
|28,90
|85.887.713
|% -8,60
|
|CLEBI
|237,50
|77.551.629
|% -7,26
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,59
|1.215.050.427
|% 1,11
|
|GARAN
|8,53
|811.093.912
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,20
|645.197.998
|% 1,85
|
|ASELS
|15,78
|479.987.456
|% 0,51
|
|FENER
|37,38
|479.602.150
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,20
|645.197.998
|% 1,85
|
|ZRGYO
|1,64
|290.593.382
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,30
|339.647.589
|% 0,44
|
|GARAN
|8,53
|811.093.912
|% 0,59
|
|THYAO
|14,59
|1.215.050.427
|% 1,11
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4139
|8,4159
|% -0,14
|
|Euro
|10,2002
|10,2072
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,8427
|11,9020
|% -0,59
|
|Frank
|9,3213
|9,3775
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2328
|2,2440
|% -0,35
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|-14,61
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|-38,00
|
|Tam
|3.350
|3.437
|-37,86
|
|Yarım
|1.619
|1.662
|-18,31
|
|Çeyrek
|812
|831
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|0,04
|