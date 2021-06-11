***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [OLMIP]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Alt Pazarı'nda işlem görmekte olan "OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"nin ticaret unvanının "MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 14/06/2021 tarihinden itibaren "MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941971BIST