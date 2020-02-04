***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2020 11:05
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816927
BIST
11:55120.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.272,26
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:555,9791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9756
11:556,6148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6096
11:55301,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,95
|Açılış
|: 301,49
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,37
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|13,44
|14.414.899
|% 17,28
|
|CELHA
|11,66
|10.519.052
|% 17,07
|
|DOKTA
|88,55
|22.078.030
|% 15,00
|
|OZGYO
|2,04
|101.365.419
|% 10,27
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.036.957
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,20
|584.779.664
|% 2,60
|
|PETKM
|4,20
|485.014.210
|% 2,19
|
|HALKB
|7,33
|424.549.196
|% 6,54
|
|ASELS
|23,82
|229.460.148
|% 1,88
|
|SISE
|5,57
|191.864.457
|% -0,18
|
|PETKM
|4,20
|485.014.210
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,73
|100.795.755
|% 2,37
|
|HALKB
|7,33
|424.549.196
|% 6,54
|
|KRDMD
|2,88
|151.240.997
|% 2,13
|
|OZGYO
|2,04
|101.365.419
|% 10,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7305
|7,7692
|% -0,27
|
|Frank
|6,1476
|6,1847
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5892
|1,5971
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-7,64
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|0,33
|