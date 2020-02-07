***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 10:10
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817537
BIST
11:49121.950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -333,88
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
11:495,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
11:496,5674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5634
11:49301,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 301,63
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.296.566
|% 19,97
|
|ARENA
|12,69
|25.029.611
|% 15,26
|
|AYCES
|11,59
|5.175.316
|% 14,98
|
|LINK
|33,14
|20.299.080
|% 12,26
|
|BUCIM
|7,41
|3.453.125
|% 10,10
|
|DOKTA
|55,50
|36.927.528
|% -13,35
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|TSGYO
|1,98
|1.490.082
|% -3,88
|
|THYAO
|14,62
|339.744.515
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,94
|262.593.022
|% 0,00
|
|VESTL
|16,54
|179.080.405
|% 1,66
|
|YKBNK
|3,16
|176.148.638
|% 0,32
|
|SISE
|5,60
|155.513.415
|% 0,18
|
|KRDMD
|2,94
|262.593.022
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|105.439.877
|% 2,54
|
|YKBNK
|3,16
|176.148.638
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,70
|84.512.718
|% -1,16
|
|ADESE
|2,25
|109.388.138
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7164
|7,7551
|% -0,00
|
|Frank
|6,1143
|6,1512
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5916
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|0,53
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,88
|54,88
|-0,05
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