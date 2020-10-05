***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2020 10:00
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878157
BIST
12:511.157
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 12,34
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.158
En Düşük
1.151
12:517,7549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:519,1168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:51474,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 474,08
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:51
|CRFSA
|31,24
|82.479.958
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,53
|11.342.357
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.221.606
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|MERKO
|15,97
|60.680.508
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|476.907
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,07
|446.215.645
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,50
|435.696.049
|% 1,74
|
|GARAN
|7,17
|394.663.147
|% 0,84
|
|ASELS
|18,69
|364.817.712
|% 1,58
|
|POLHO
|3,31
|307.998.952
|% 3,76
|
|KRDMD
|3,50
|435.696.049
|% 1,74
|
|IHLAS
|1,07
|117.564.905
|% 0,94
|
|POLHO
|3,31
|307.998.952
|% 3,76
|
|GSDHO
|2,22
|189.294.521
|% 4,23
|
|ODAS
|2,96
|238.356.556
|% 1,37
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7492
|7,7549
|% -0,04
|
|Euro
|9,1082
|9,1168
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0201
|10,0704
|% 0,13
|
|Frank
|8,4361
|8,4869
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0617
|2,0720
|% -0,02
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|1,21
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.178
|-9,00
|
|Tam
|3.117
|3.194
|-9,41
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-4,55
|
|Çeyrek
|756
|773
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,05
|
|B. Petrol
|40,53
|40,53
|1,26
|