***OLMIP* *BUCIM* *ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.02.2020 09:18
***OLMIP******BUCIM******ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ADESE, BUCIM, OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/02/2020) BUCIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/02/2020) ADESE.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/02/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818719
BIST
11:59120.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 182,31
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.333
En Düşük
119.472
11:596,0481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:596,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:59306,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,53
|Açılış
|: 306,18
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.162.986
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.517.400
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,48
|38.989.750
|% 11,44
|
|TSPOR
|4,34
|288.844.946
|% 9,87
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|53,00
|505.114
|% -7,02
|
|SAYAS
|3,66
|3.321.305
|% -5,67
|
|RYGYO
|10,11
|27.097.554
|% -4,80
|
|KRSAN
|8,59
|20.616
|% -4,56
|
|ASELS
|28,52
|873.304.926
|% 1,86
|
|THYAO
|14,89
|523.565.479
|% 0,47
|
|TTKOM
|8,40
|289.145.061
|% 1,94
|
|TSPOR
|4,34
|288.844.946
|% 9,87
|
|TUPRS
|112,70
|268.803.029
|% -2,00
|
|IHLAS
|0,90
|63.568.302
|% 2,27
|
|TSPOR
|4,34
|288.844.946
|% 9,87
|
|KRSTL
|2,29
|127.452.090
|% 3,62
|
|PETKM
|4,09
|204.824.235
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,32
|64.781.863
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8171
|7,8564
|% 0,08
|
|Frank
|6,1672
|6,2044
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6075
|1,6155
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,45
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|
|Tam
|2.018
|2.068
|10,55
|
|Yarım
|975
|1.000
|5,10
|
|Çeyrek
|489
|500
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,51
|