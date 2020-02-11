***OLMIP* *BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.02.2020 09:14
***OLMIP******BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BUCIM, OLMIP]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/02/2020) BUCIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/02/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818342
BIST
12:03117.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -532,88
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.791
12:036,0359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,0340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0361
En Düşük
6,0055
12:036,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5912
En Düşük
6,5549
12:03304,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,13
|Açılış
|: 304,44
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,48
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,65
|203.258.123
|% 16,39
|
|SAYAS
|3,59
|5.774.135
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,87
|22.848.817
|% 12,76
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,55
|118.305
|% 9,44
|
|LINK
|27,56
|980.313
|% -6,70
|
|RYGYO
|10,72
|49.358.890
|% -5,80
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|GYHOL
|24,52
|1.228.475
|% -4,96
|
|THYAO
|14,02
|580.763.364
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,00
|273.148.929
|% -4,15
|
|TSPOR
|3,68
|264.170.915
|% 4,25
|
|ASELS
|24,14
|218.126.246
|% 0,08
|
|SISE
|5,50
|215.513.514
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,00
|273.148.929
|% -4,15
|
|IHLGM
|1,26
|110.368.719
|% 1,61
|
|ODAS
|2,10
|182.017.255
|% -1,41
|
|GSRAY
|2,31
|186.467.897
|% 5,00
|
|TSPOR
|3,68
|264.170.915
|% 4,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8025
|% 0,27
|
|Frank
|6,1502
|6,1872
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6042
|1,6123
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-3,92
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|-4,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|-2,32
|
|Yarım
|969
|994
|-1,13
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|54,01
|54,01
|0,74
|
Seans Raporu
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12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -184, 82 kaybederek (% -0.13 ) 141, 614
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12:13XU100
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Yüzde -6.70 oranında düşüşle 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 363 adet işlem
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12:12YKBNK
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 232, 861 adet işlem
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12:08XU100
Endeks 118, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 4, 401.00 milyon TL de