***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.231.571 -100.705.587Dönem Karı (Zararı)-92.124.422 14.194.491Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler53.961.473 54.252.323Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-18 19.755.879 14.298.486Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-638.550 1.332.747Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -638.550 1.332.747Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.215.078 12.206.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 10.231.000 3.659.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19.984.078 8.547.616Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.219.205 16.993.437Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -1.777.770 -1.344.484Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 30.996.975 18.337.921Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 1.018.486 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.690.811 7.356.587Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 -1.690.811 7.356.587Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -23.604.059 1.658.846Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-313.755 405.604Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -313.755 405.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler147.784.789 -147.054.338Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 102.880.283 -121.602.202Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 183.542.411 -206.751.225Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -161.273.011 211.652.029Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.200 938Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.893.548 2.747.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.742.758 -33.101.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.000.758 -32.367.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-258.000 -734.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları109.621.840 -78.607.524Ödenen Faiz-30.266.771 -19.655.547Alınan Faiz1.777.770 1.344.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -8.163.000 -3.787.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.738.268 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-94.703.886 -21.166.545Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.343.553 273.621Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.343.553 273.621Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-102.933.038 -21.304.883Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -102.828.538 -19.887.531Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -104.500 -1.417.352Verilen Nakit Avans ve Borçlar6.885.599 -135.283Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar23 6.885.599 -135.283Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.668.760 113.617.082Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 49.545.510Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri206.863.098 113.571.572Kredilerden Nakit Girişleri206.863.098 113.571.572Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-180.800.000 -49.500.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-180.800.000 -49.500.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -6.394.338 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.803.555 -8.255.050NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.803.555 -8.255.050DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.336.359 21.591.409DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.532.804 13.336.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.602.500 90.564.317 -2.928.800 14.624.344 109.109.901 11.075.626 255.047.888 255.047.888Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-720.000 -720.000 -720.000Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.282.321 2.282.321 2.282.321Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler11.075.626 -11.075.626 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)595.200 14.194.491 14.789.691 14.789.691Sermaye Arttırımı49.500.000 45.510 49.545.510 49.545.510Dönem Sonu Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 121.747.848 14.194.491 320.945.410 320.945.410Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 121.747.848 14.194.491 320.945.410 320.945.410Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerTransferler14.194.491 -14.194.491 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.680.800 -92.124.422 -94.805.222 -94.805.222Dönem Sonu Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.532.804 13.336.359 21.591.409Ticari Alacaklar327.199.163 442.471.998 327.263.175İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.020.549 125.204 358.981İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 322.178.614 442.346.794 326.904.194Diğer Alacaklar38.333 29.453 29.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 38.333 29.453 29.453Türev Araçlar32 0 44.952 129.914Stoklar8 149.242.258 332.146.119 126.727.641Peşin Ödenmiş Giderler9 6.625.692 3.086.634 2.350.419Diğer Dönen Varlıklar17 13.134.558 36.608.811 4.977.994ARA TOPLAM504.772.808 827.724.326 483.070.005Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 22.045.399 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR504.772.808 849.769.725 483.070.005DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 22.453.269 407.870 407.870Maddi Duran Varlıklar11 213.182.639 124.406.444 140.921.952Kullanım Hakkı Varlıkları18 19.969.098 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.113.273 2.203.090 1.405.809Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.113.273 2.203.090 1.405.809Peşin Ödenmiş Giderler9 10.070.135 16.955.734 16.820.452Ertelenmiş Vergi Varlığı27 26.270.882 2.007.653 1.310.207TOPLAM DURAN VARLIKLAR293.059.296 145.980.791 160.866.290TOPLAM VARLIKLAR797.832.104 995.750.516 643.936.295KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 183.932.738 157.930.801 95.176.855Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.168.740 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.168.740 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 7.168.740 0 0Ticari Borçlar310.355.665 471.628.676 259.976.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 153.700.514 200.401.618 78.895.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 156.655.151 271.227.058 181.081.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 0 1.200 262Diğer Borçlar6.018.127 3.602.097 1.447.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.018.127 3.602.097 1.447.077Türev Araçlar32 5.545.574 7.281.337 9.712Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.661.485 1.160.992 534.968Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 2.738.268 0Kısa Vadeli Karşılıklar19.451.372 12.117.847 10.697.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.880.006 6.423.966 5.621.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 13.571.366 5.693.881 5.076.244Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 22.975 56.866ARA TOPLAM535.133.701 656.484.193 367.899.997TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER535.133.701 656.484.193 367.899.997UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.829.332 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.829.332 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 12.829.332 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 18.056.000 12.637.000 13.509.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 5.672.883 5.683.913 5.917.089TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.558.215 18.320.913 19.426.089TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER571.691.916 674.805.106 387.326.086ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar226.140.188 320.945.410 256.610.209Ödenmiş Sermaye19 82.102.500 82.102.500 32.602.500Sermaye Düzeltme Farkları90.609.827 90.609.827 90.564.317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.014.400 -2.333.600 -2.928.800Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.014.400 -2.333.600 -2.928.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.014.400 -2.333.600 -2.928.800Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 14.624.344 14.624.344 14.624.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları135.942.339 121.747.848 110.672.222Net Dönem Karı veya Zararı-92.124.422 14.194.491 11.075.626TOPLAM ÖZKAYNAKLAR226.140.188 320.945.410 256.610.209TOPLAM KAYNAKLAR797.832.104 995.750.516 643.936.295Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.027.962.156 1.170.172.372Satışların Maliyeti20 -915.557.861 -1.006.984.030TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)112.404.295 163.188.342BRÜT KAR (ZARAR)112.404.295 163.188.342Genel Yönetim Giderleri21 -99.703.189 -79.748.434Pazarlama Giderleri21 -49.393.833 -50.430.503Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.285.867 -2.567.471Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 33.241.237 90.911.432Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -80.085.674 -88.100.988ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-86.823.031 33.252.378Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 721.363 639.293Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -407.608 -1.044.897FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-86.509.276 32.846.774Finansman Gelirleri25 1.777.770 1.344.484Finansman Giderleri25 -30.996.975 -18.337.921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-115.728.481 15.853.337Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23.604.059 -1.658.846Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -2.738.268Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 23.604.059 1.079.422SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-92.124.422 14.194.491DÖNEM KARI (ZARARI)-92.124.422 14.194.491Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-92.124.422 14.194.491Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -1,12210000 0,43540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.680.800 595.200Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -3.351.000 744.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27 670.200 -148.800Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.680.800 595.200TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-94.805.222 14.789.691Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-94.805.222 14.789.691http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823773BIST