***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 121.747.848 14.194.491 320.945.410 320.945.410Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14.194.491 -14.194.491 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -69.873.973 -69.873.973 -69.873.973Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 135.942.339 -69.873.973 251.071.437 251.071.437Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerTransferler-92.124.422 92.124.422 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.660.454 -29.660.454 -29.660.454Sermaye Arttırımı165.000.000 152.890 165.152.890 165.152.890Dönem Sonu Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -29.660.454 361.632.624 361.632.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.817.241 38.369.793Dönem Karı (Zararı)-29.660.454 -69.873.973Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.382.582 36.949.404Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.178.882 10.295.261Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.549.881 5.748.095Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 4.832.374 5.619.122Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 717.507 128.973Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.747.222 -479.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.833.274 1.604.952Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.913.948 -2.084.201Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.421.809 20.906.151Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -958.719 -1.053.151Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 8.380.528 21.959.302Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 3.082.778 885.993Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.545.574 -1.244.523Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -5.545.574 -1.244.523Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 689.180 896.789Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-741.596 -59.113Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-741.596 -59.113İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.658.601 92.066.473Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.462.608 70.604.041Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-49.480.728 94.110.944Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.705.028 -82.445.576Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.992.035 3.186.651İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.428.258 6.610.413Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.428.258 6.868.413Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -258.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-51.936.473 59.141.904Ödenen Faiz-6.113.053 -16.611.415Alınan Faiz958.719 1.053.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -2.726.434 -2.475.579Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.738.268YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.596.563 -49.046.648Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.697.714 157.988Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.697.714 157.988Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.750.704 -24.237.905Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -8.750.704 -24.199.285Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -38.620Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler7.649.553 -24.966.731Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler7.649.553 -24.966.731FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.818.632 11.016.528Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri165.152.890 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri165.152.890 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri105.000.000 35.481.077Kredilerden Nakit Girişleri12 105.000.000 35.481.077Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-164.335.278 -20.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -164.335.278 -20.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -4.998.980 -4.464.549YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.597.954 339.673NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.597.954 339.673DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.532.804 13.336.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 51.130.758 13.676.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 51.130.758 8.532.804Ticari Alacaklar348.829.397 327.199.163İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 655.593 5.020.549İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 348.173.804 322.178.614Diğer Alacaklar427.159 38.333İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 427.159 38.333Türev Araçlar0 0Stoklar8 198.005.479 149.242.258Peşin Ödenmiş Giderler9 6.470.061 6.625.692Diğer Dönen Varlıklar22.402.422 13.134.558ARA TOPLAM627.265.276 504.772.808Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR627.265.276 504.772.808DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 22.453.269 22.453.269Maddi Duran Varlıklar11 210.662.479 212.402.944Kullanım Hakkı Varlıkları15 16.558.336 19.969.098Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.659.897 1.892.968Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.659.897 1.892.968Peşin Ödenmiş Giderler9 2.420.582 10.070.135Ertelenmiş Vergi Varlığı19 25.319.179 26.270.882TOPLAM DURAN VARLIKLAR279.073.742 293.059.296TOPLAM VARLIKLAR906.339.018 797.832.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 126.077.719 183.932.738Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.050.288 7.168.740İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.050.288 7.168.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 8.050.288 7.168.740Ticari Borçlar6 341.060.693 310.355.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 134.800.260 153.700.514İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar206.260.433 156.655.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar5.125.819 6.018.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.125.819 6.018.127Türev Araçlar24 0 5.545.574Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 438.576 2.661.485Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar29.365.320 19.451.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.908.170 5.880.006Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 21.457.150 13.571.366Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler123.180 0ARA TOPLAM510.241.595 535.133.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER510.241.595 535.133.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.891.599 12.829.332İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.891.599 12.829.332Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 10.891.599 12.829.332Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 18.162.840 18.056.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 5.410.360 5.672.883TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.464.799 36.558.215TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER544.706.394 571.691.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar361.632.624 226.140.188Ödenmiş Sermaye16 247.102.500 82.102.500Sermaye Düzeltme Farkları90.762.717 90.609.827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.014.400 -5.014.400Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.014.400 -5.014.400Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.014.400 -5.014.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 14.624.344 14.624.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları43.817.917 135.942.339Net Dönem Karı veya Zararı-29.660.454 -92.124.422TOPLAM ÖZKAYNAKLAR361.632.624 226.140.188TOPLAM KAYNAKLAR906.339.018 797.832.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 548.267.550 522.269.301 280.044.734 268.100.136Satışların Maliyeti17 -458.799.344 -474.886.224 -228.935.569 -247.572.621TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)89.468.206 47.383.077 51.109.165 20.527.515BRÜT KAR (ZARAR)89.468.206 47.383.077 51.109.165 20.527.515Genel Yönetim Giderleri-53.630.834 -45.794.337 -23.917.290 -20.790.593Pazarlama Giderleri-30.434.764 -24.288.849 -14.788.417 -13.125.098Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.613.233 -1.428.256 -764.245 -750.573Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.010.011 13.826.097 8.103.154 10.456.340Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-39.090.447 -37.827.871 -18.055.164 -29.484.106ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-22.291.061 -48.130.139 1.687.203 -33.166.515Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler975.756 149.550 358.634 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-234.160 -90.444 841.966 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-21.549.465 -48.071.033 2.887.803 -33.166.515Finansman Gelirleri18 958.719 1.053.151 598.192 595.307Finansman Giderleri18 -8.380.528 -21.959.302 -3.050.583 -10.054.868SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-28.971.274 -68.977.184 435.412 -42.626.076Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-689.180 -896.789 518.705 2.813.653Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -689.180 -896.789 518.705 2.813.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-29.660.454 -69.873.973 954.117 -39.812.423DÖNEM KARI (ZARARI)-29.660.454 -69.873.973 954.117 -39.812.423Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-29.660.454 -69.873.973 954.117 -39.812.423Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,16610000 -0,85110000 0,00390000 -0,48490000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.660.454 -69.873.973 954.117 -39.812.423Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-29.660.454 -69.873.973 954.117 -39.812.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869828BIST