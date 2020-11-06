***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 121.747.848 14.194.491 320.945.410 320.945.410Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14.194.491 -14.194.491 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -69.862.267 -69.862.267 -69.862.267Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 135.942.339 -69.862.267 251.083.143 251.083.143Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerTransferler-92.124.422 92.124.422 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.909.750 -33.909.750 -33.909.750Sermaye Arttırımı165.000.000 152.890 165.152.890 165.152.890Dönem Sonu Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -33.909.750 357.383.328 357.383.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-76.410.879 47.166.240Dönem Karı (Zararı)-33.909.750 -69.862.267Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.172.567 50.158.863Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.348.426 14.985.813Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.865.678 6.184.017Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.955.601 6.357.095Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 910.077 -173.078Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.015.502 1.308.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.680.637 2.414.701Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.334.865 -1.106.104Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.041.229 24.023.182Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -1.932.193 -1.439.802Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 10.973.422 25.462.984Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 3.677.543 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.545.574 3.627.430Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -5.545.574 3.627.430Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 582.269 80.027Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.812.506 -50.203Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.812.506 -50.203İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-76.074.400 96.897.398Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.657.462 96.083.643Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.768.219 138.973.557Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.184.697 -152.224.239Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.200Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.170.863 1.855.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler337.447 12.210.213Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)549.447 12.468.213Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-212.000 -258.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-65.811.583 77.193.994Ödenen Faiz-8.805.407 -25.553.736Alınan Faiz1.932.193 1.439.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -3.726.082 -3.175.552Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.738.268YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI664.108 -72.103.086Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.977.742 291.189Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.977.742 291.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.512.288 -81.932.924Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -12.512.288 -81.871.104Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -61.820Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler9.198.654 9.538.649Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler9.198.654 9.538.649FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.344.859 17.825.732Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri165.152.890 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri165.152.890 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri105.000.000 98.647.794Kredilerden Nakit Girişleri12 105.000.000 98.647.794Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-164.264.914 -74.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -164.264.914 -74.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -7.543.117 -6.822.062YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.598.088 -7.111.114NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.598.088 -7.111.114DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.532.804 13.336.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.130.892 6.225.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 31.130.892 8.532.804Ticari Alacaklar377.901.024 327.199.163İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 940.903 5.020.549İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 376.960.121 322.178.614Diğer Alacaklar988.091 38.333İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 988.091 38.333Türev Araçlar0 0Stoklar8 176.100.400 149.242.258Peşin Ödenmiş Giderler9 4.879.775 6.625.692Diğer Dönen Varlıklar13.506.111 13.134.558ARA TOPLAM604.506.293 504.772.808Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR604.506.293 504.772.808DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 22.453.269 22.453.269Maddi Duran Varlıklar11 209.093.700 212.402.944Kullanım Hakkı Varlıkları15 14.660.681 19.969.098Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.509.255 1.892.968Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.509.255 1.892.968Peşin Ödenmiş Giderler9 871.481 10.070.135Ertelenmiş Vergi Varlığı19 25.400.319 26.270.882TOPLAM DURAN VARLIKLAR273.988.705 293.059.296TOPLAM VARLIKLAR878.494.998 797.832.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 126.146.858 183.932.738Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.093.152 7.168.740İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.093.152 7.168.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 9.093.152 7.168.740Ticari Borçlar6 316.540.362 310.355.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 158.553.232 153.700.514İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar157.987.130 156.655.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar6.499.870 6.018.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.499.870 6.018.127Türev Araçlar24 0 5.545.574Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 889.325 2.661.485Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar30.574.237 19.451.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 9.075.784 5.880.006Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 21.498.453 13.571.366Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler119.554 0ARA TOPLAM489.863.358 535.133.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER489.863.358 535.133.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.853.168 12.829.332İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.853.168 12.829.332Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 7.853.168 12.829.332Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 18.010.555 18.056.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 5.384.589 5.672.883TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.248.312 36.558.215TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER521.111.670 571.691.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar357.383.328 226.140.188Ödenmiş Sermaye16 247.102.500 82.102.500Sermaye Düzeltme Farkları90.762.717 90.609.827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.014.400 -5.014.400Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.014.400 -5.014.400Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.014.400 -5.014.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 14.624.344 14.624.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları43.817.917 135.942.339Net Dönem Karı veya Zararı-33.909.750 -92.124.422TOPLAM ÖZKAYNAKLAR357.383.328 226.140.188TOPLAM KAYNAKLAR878.494.998 797.832.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 838.031.370 772.695.527 289.763.820 250.426.226Satışların Maliyeti17 -704.194.779 -684.851.908 -245.395.435 -209.965.684TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)133.836.591 87.843.619 44.368.385 40.460.542BRÜT KAR (ZARAR)133.836.591 87.843.619 44.368.385 40.460.542Genel Yönetim Giderleri-73.191.439 -67.027.377 -19.560.605 -21.233.040Pazarlama Giderleri-45.979.974 -36.859.901 -15.545.210 -12.571.052Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.389.693 -2.103.030 -776.460 -674.774Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.413.249 31.349.327 4.403.238 17.523.230Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-55.787.491 -58.982.308 -16.697.044 -21.154.437ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-26.098.757 -45.779.670 -3.807.696 2.350.469Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.139.048 194.378 1.163.292 44.828Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-326.542 -144.175 -92.382 -53.731FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-24.286.251 -45.729.467 -2.736.786 2.341.566Finansman Gelirleri18 1.932.193 1.439.802 973.474 386.651Finansman Giderleri18 -10.973.422 -25.492.575 -2.592.894 -3.533.273SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-33.327.480 -69.782.240 -4.356.206 -805.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-582.270 -80.027 106.910 816.762Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -582.270 -80.027 106.910 816.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-33.909.750 -69.862.267 -4.249.296 11.706DÖNEM KARI (ZARARI)-33.909.750 -69.862.267 -4.249.296 11.706Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-33.909.750 -69.862.267 -4.249.296 11.706Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,20950000 -0,85090000 -0,01720000 0,00010000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-33.909.750 -69.862.267 -4.249.296 11.706Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-33.909.750 -69.862.267 -4.249.296 11.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886929BIST