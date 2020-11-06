***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 19:55
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 121.747.848 14.194.491 320.945.410 320.945.410
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.194.491 -14.194.491 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -69.862.267 -69.862.267 -69.862.267
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 135.942.339 -69.862.267 251.083.143 251.083.143
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-92.124.422 92.124.422 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.909.750 -33.909.750 -33.909.750
Sermaye Arttırımı
165.000.000 152.890 165.152.890 165.152.890
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -33.909.750 357.383.328 357.383.328
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.410.879 47.166.240
Dönem Karı (Zararı)
-33.909.750 -69.862.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.172.567 50.158.863
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.348.426 14.985.813
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.865.678 6.184.017
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.955.601 6.357.095
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 910.077 -173.078
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.015.502 1.308.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.680.637 2.414.701
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.334.865 -1.106.104
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.041.229 24.023.182
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.932.193 -1.439.802
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 10.973.422 25.462.984
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15 3.677.543 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.545.574 3.627.430
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -5.545.574 3.627.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 582.269 80.027
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.812.506 -50.203
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.812.506 -50.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.074.400 96.897.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.657.462 96.083.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.768.219 138.973.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.184.697 -152.224.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.200
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.170.863 1.855.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
337.447 12.210.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
549.447 12.468.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-212.000 -258.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-65.811.583 77.193.994
Ödenen Faiz
-8.805.407 -25.553.736
Alınan Faiz
1.932.193 1.439.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.726.082 -3.175.552
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.738.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
664.108 -72.103.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.977.742 291.189
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.977.742 291.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.512.288 -81.932.924
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -12.512.288 -81.871.104
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -61.820
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
9.198.654 9.538.649
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
9.198.654 9.538.649
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.344.859 17.825.732
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.152.890 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.152.890 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.000.000 98.647.794
Kredilerden Nakit Girişleri
12 105.000.000 98.647.794
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-164.264.914 -74.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -164.264.914 -74.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -7.543.117 -6.822.062
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.598.088 -7.111.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.598.088 -7.111.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.532.804 13.336.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.130.892 6.225.245
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.130.892 8.532.804
Ticari Alacaklar
377.901.024 327.199.163
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 940.903 5.020.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 376.960.121 322.178.614
Diğer Alacaklar
988.091 38.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 988.091 38.333
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 176.100.400 149.242.258
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.879.775 6.625.692
Diğer Dönen Varlıklar
13.506.111 13.134.558
ARA TOPLAM
604.506.293 504.772.808
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
604.506.293 504.772.808
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 22.453.269 22.453.269
Maddi Duran Varlıklar
11 209.093.700 212.402.944
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 14.660.681 19.969.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.509.255 1.892.968
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.509.255 1.892.968
Peşin Ödenmiş Giderler
9 871.481 10.070.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 25.400.319 26.270.882
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
273.988.705 293.059.296
TOPLAM VARLIKLAR
878.494.998 797.832.104
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 126.146.858 183.932.738
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.093.152 7.168.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.093.152 7.168.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 9.093.152 7.168.740
Ticari Borçlar
6 316.540.362 310.355.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 158.553.232 153.700.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
157.987.130 156.655.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
6.499.870 6.018.127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.499.870 6.018.127
Türev Araçlar
24 0 5.545.574
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 889.325 2.661.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.574.237 19.451.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.075.784 5.880.006
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 21.498.453 13.571.366
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
119.554 0
ARA TOPLAM
489.863.358 535.133.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
489.863.358 535.133.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.853.168 12.829.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.853.168 12.829.332
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 7.853.168 12.829.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 18.010.555 18.056.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 5.384.589 5.672.883
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.248.312 36.558.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
521.111.670 571.691.916
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
357.383.328 226.140.188
Ödenmiş Sermaye
16 247.102.500 82.102.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.762.717 90.609.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.014.400 -5.014.400
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.014.400 -5.014.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.014.400 -5.014.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
43.817.917 135.942.339
Net Dönem Karı veya Zararı
-33.909.750 -92.124.422
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
357.383.328 226.140.188
TOPLAM KAYNAKLAR
878.494.998 797.832.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 838.031.370 772.695.527 289.763.820 250.426.226
Satışların Maliyeti
17 -704.194.779 -684.851.908 -245.395.435 -209.965.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.836.591 87.843.619 44.368.385 40.460.542
BRÜT KAR (ZARAR)
133.836.591 87.843.619 44.368.385 40.460.542
Genel Yönetim Giderleri
-73.191.439 -67.027.377 -19.560.605 -21.233.040
Pazarlama Giderleri
-45.979.974 -36.859.901 -15.545.210 -12.571.052
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.389.693 -2.103.030 -776.460 -674.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.413.249 31.349.327 4.403.238 17.523.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-55.787.491 -58.982.308 -16.697.044 -21.154.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.098.757 -45.779.670 -3.807.696 2.350.469
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.139.048 194.378 1.163.292 44.828
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-326.542 -144.175 -92.382 -53.731
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.286.251 -45.729.467 -2.736.786 2.341.566
Finansman Gelirleri
18 1.932.193 1.439.802 973.474 386.651
Finansman Giderleri
18 -10.973.422 -25.492.575 -2.592.894 -3.533.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.327.480 -69.782.240 -4.356.206 -805.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-582.270 -80.027 106.910 816.762
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -582.270 -80.027 106.910 816.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.909.750 -69.862.267 -4.249.296 11.706
DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.909.750 -69.862.267 -4.249.296 11.706
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.909.750 -69.862.267 -4.249.296 11.706
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,20950000 -0,85090000 -0,01720000 0,00010000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.909.750 -69.862.267 -4.249.296 11.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.909.750 -69.862.267 -4.249.296 11.706
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886929
BIST