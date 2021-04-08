***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 02.04.2021Genel Kurul Tarihi 30.04.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması4 - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması5 - Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması6 - Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 OGK Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 3 OGK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarıncaAşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere halka açık şirketimizin ortaklarının olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince 30-Nisan-2021 Cuma günü saat 15:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde toplantıya çağrılmalarına, genel kurulun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına, temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,karar verilmiştir.30 Nisan 2021 Günü Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması5. Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması6. Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilekler ve kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925582BIST