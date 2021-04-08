***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2021 18:06
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.04.2021
Genel Kurul Tarihi 30.04.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması
4 - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması
5 - Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması
6 - Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 OGK Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 OGK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere halka açık şirketimizin ortaklarının olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince 30-Nisan-2021 Cuma günü saat 15:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde toplantıya çağrılmalarına, genel kurulun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına, temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
karar verilmiştir.
30 Nisan 2021 Günü Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması
5. Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması
6. Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilekler ve kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925582
BIST