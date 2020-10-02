Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

02.10.2020 09:06
GÜNCEL HABERLER



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ana hissedarının (I.P. Container Holdings (Spain) S.L.) Türkiye'deki ambalaj işiyle ilgili alternatifleri değerlendirdiğine dair çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler ve söylentiler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Ana hissedarımız I.P. Container Holdings (Spain) S.L. tarafından iletilen bilgiye göre, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahibi olduğu paylarının satışı için, potansiyel yatırımcılara satış veya Borsa İstanbul'un ilgili pay piyasasında satış dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlar yetkilendirilmiştir.  Söz konusu hisse devir işlemine yönelik olarak potansiyel yatırımcılarla gizlilik esasına göre yürütülecek görüşmelerin mutabakat ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli olmadığından ve süreç kapsamında şu ana kadar verilmiş herhangi bir teklif bulunmadığından bu durumun duyurulmasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği, yatırımcılar nezdinde yanlış ve yanıltıcı izlenimler yaratabileceği, piyasada spekülasyona yol açabileceği ve dolayısıyla yatırımcıların zarar görebileceği gerekçeleri ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 27 Ağustos 2020 tarihli kararıyla söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelemesine karar verilmişti.  Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek gelişmelerin ortaya çıkması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde başkaca gerekli açıklamalar yapılacaktır.  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877881


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.144
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.144  
En Yüksek
1.155 En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7691 7,7787 % 0,42  
Euro 9,1076 9,1248 % 0,30  
Sterlin 9,9652 10,0152 % 0,19  
Frank 8,4195 8,4702 % 0,30  
Riyal 2,0645 2,0748 % 0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 0,92  
Altın Gr. 477 477 2,10  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,77 23,81 -0,01  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,03  
B. Petrol 39,58 39,58 -1,35  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru