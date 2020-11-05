***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇoğunluk pay sahibimiz I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'den bize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:2 Ekim 2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile I.P. Container Holdings (Spain) S.L ("IP"), Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki ("Olmuksan") paylarının satışı için çeşitli stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlara yetki verdiğini açıklamıştır. IP, söz konusu özel durum açıklaması ile yatırımcılara, açıklamanın yapıldığı tarihte herhangi bir teklifin bulunmadığı belirtilmiş ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek gelişmelerin ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurulacağı belirtilmiştir.2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan satış sürecine ilişkin olarak, 29 Ekim 2020 tarihi ila işbu özel durum açıklamasının yapıldığı tarih olan 4 Kasım 2020 arasında, çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılar, IP'ye satış süreci hakkındaki belirleyici nitelikte tekliflerini iletmiştir. Mevcut durumda tekliflerin hiçbiri bağlayıcı değildir, ve tüm teklifler hukuki inceleme süreci ile nihai bağlayıcı anlaşmaların müzakeresine (özellikle hisse devir sözleşmesi) tabidir. Buna ek olarak IP'ye iletilen bağlayıcı olmayan belirleyici nitelikteki bu tekliflerin tümünde Olmuksan için belirlenen şirket değeri, işbu özel durum açıklamasının yapıldığı tarih itibariyle Olmuksan'ın toplam piyasa değerinden oldukça düşük tutarda satın alma fiyatı içermektedir. IP bugün itibariyle, söz konusu bağlayıcı olmayan belirleyici teklifleri ileten potansiyel alıcıların bir kısmı ile Olmuksan'daki paylarının satışı için görüşmelere devam etme kararı almıştır.Mevcut koşullar altında, IP, 2020'nin sonuna kadar bağlayıcı teklifleri almayı ve çeşitli teklif sahipleriyle münhasır olmayan müzakerelere girmeyi ve gerekli ilgili mevzuat tahtında alınması gereken onaylara tabi olarak 2021'in ilk yarısında satış işlemini tamamlamayı planlamaktadır. 2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklamasında ayrıca belirtildiği gibi, IP, Olmuksan'ın pay fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli gelişmelerle ilgili olarak yatırımcıları bilgilendirmeye devam edecektir27 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği doğrultuda, Olmuksan'ın Ana Pazar'da işlem görebilmesini sağlamak ve paylarının alım-satımları için daha derin bir pazar yaratmak hedefiyle, IP sahip olduğu payların bir kısmını borsada satış yöntemiyle satmaya devam edecektir. Bilindiği üzere Olmuksan, Borsa İstanbul'un pay piyasasındaki pazar yapılarının ve pazarları belirleme kriterlerinin revizyonu sonucunda 1 Ekim 2020 tarihinde Alt Pazar'da işlem görmek üzere yeniden sınıflandırılmıştır. IP, bu tarz bir borsada satışın gerçekleştiği her işlem günü ilgili satışa ilişkin olarak yatırımcıları özel durum açıklamaları vasıtası ile bilgilendirmeye devam edecektir. Gerçekleştirilen özel durum açıklamalarından da gözlemlenebileceği üzere, IP, belirli azınlık payının borsada satışını 28 Ekim 2020 tarihinde işlem gününün tamamlanmasından itibaren, Olmuksan'daki paylarının satışı için 29 Ekim 2020'de bağlayıcı olmayan belirleyici nitelikteki tekliflerin alınmaya başlanması sebebiyle, işbu özel durum açıklaması açıklamanın tarihine kadar askıya almıştı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886328BIST