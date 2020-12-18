***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇoğunluk pay sahibimiz I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'den bize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan satış sürecine ilişkin olarak, bağlayıcı tekliflerin alınmasına ilişkin süreç, 4 Kasım 2020 tarihli özel durum açıklamasında da belirttiğimiz takvim kapsamında tamamlanmıştır. Bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin müzakeresi sürecine geçilecektir. Şüpheye mahal vermemek için belirtmek isteriz ki, 27 Ekim 2020 tarihinde kamuya açıklanan borsada satış süreci ise, borsada işlem gören pay miktarının %10'a ulaşmasına kadar devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893807BIST