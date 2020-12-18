***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
18.12.2020 12:02
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çoğunluk pay sahibimiz I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'den bize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:
2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan satış sürecine ilişkin olarak, bağlayıcı tekliflerin alınmasına ilişkin süreç, 4 Kasım 2020 tarihli özel durum açıklamasında da belirttiğimiz takvim kapsamında tamamlanmıştır. Bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin müzakeresi sürecine geçilecektir. Şüpheye mahal vermemek için belirtmek isteriz ki, 27 Ekim 2020 tarihinde kamuya açıklanan borsada satış süreci ise, borsada işlem gören pay miktarının %10'a ulaşmasına kadar devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893807
BIST
11:501.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:507,6984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6877
11:509,4410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0168
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4316
11:50466,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,76
|Açılış
|: 466,01
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ALCAR
|281,10
|34.143.169
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|82.582.797
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.514.489
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|10.124.317
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.983.761
|% -9,98
|
|KARTN
|3.145,30
|211.911.827
|% -5,85
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,19
|1.235.056.337
|% 1,38
|
|PGSUS
|77,15
|793.678.380
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,19
|597.937.746
|% 2,34
|
|TCELL
|16,18
|430.993.148
|% 2,34
|
|GARAN
|9,79
|336.123.482
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,19
|597.937.746
|% 2,34
|
|THYAO
|13,19
|1.235.056.337
|% 1,38
|
|ISGYO
|2,39
|193.901.736
|% 4,37
|
|TSKB
|1,70
|113.208.865
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,13
|205.893.338
|% 1,62
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6946
|7,6984
|% -0,06
|
|Euro
|9,4369
|9,4410
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,4126
|10,4649
|% -0,01
|
|Frank
|8,6766
|8,7288
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0488
|2,0591
|% 0,08
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-2,77
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|-0,16
|
Seans Raporu
11:50
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