***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait kurumsal web sitesmizin (www.olmuksan-ipaper.com) Yatırımcı Köşesi sayfasına erişimde 04.03.2020 tarihinden itibaren yaşanan sorunlar gerekli aksiyonlar alınmak suretiyle 06.03.2020 tarihi itibariyle giderilmiştir. Şirketimizin kurumsal web sitesi-yatırımcı köşesi bu tarih itibariyle erişime açık hale gelmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824813BIST