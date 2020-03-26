***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 19:01
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2020 tarih 8 numaralı kararı ile, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Metin Ünlü' nün 24 Mart 2020 tarihli istifa dilekçesi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bildirmiş olduğu istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine dayanarak, Şirketimizin toplanacak ilk Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere Lale Ergin' in seçilmesine, Metin Ünlü'nün istifası üzerine boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına, Denetim Komitesi üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Lale Ergin 'ın atanmasına, işbu kararın İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832480
BIST
18:0591.528
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339,07
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
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|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
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|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
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|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
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|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
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|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
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|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
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|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7394
|7,7782
|% 1,76
|
|Frank
|6,6196
|6,6595
|% 1,20
|
|Riyal
|1,6986
|1,7071
|% -0,31
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.631
|12,44
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,41
|14,47
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
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|B. Petrol
|26,36
|26,36
|-1,03
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