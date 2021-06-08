***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi5.1.2021, 18.12.2020, 2.10.2020, 2.04.2021, 31.05.2021, 01.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHissedarımız Mondi Corrugated B.V. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır: "4 Ocak 2021 tarihinde, I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ile Mondi Corrugated B.V. ("Mondi") arasında imzalanan pay alım ve satım sözleşmesi ("Sözleşme") tahtında öngörülen işlem ("İşlem") 31 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Bunun sonucu olarak Mondi'nin, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki (yeni ticari unvanı Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.) ("Olmuksan") pay sahipliği oranı %0'dan %90,38'e yükselmiş ve Mondi'nin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü ile Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebi ile Mondi tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 01.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru yapılmış olup bu durum yine 01.06.2021 tarihli KAP açıklamasında kamu ile paylaşılmıştır. Aşağıda, pay alım teklifi fiyatının nasıl hesaplanacağına ilişkin detaylı bilgi yer almaktadır. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi: a)1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: Pay alım teklifi fiyatı, 1 TL nominal değerli 100 adet Olmuksan payı için 7,7003 TL olarak hesaplanmaktadır. b)Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi: Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 15/(1) uyarınca (i)hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile (ii)teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyatın yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmektedir. Bu doğrultuda, Mondi'nin İşlem haricinde tekliften önce herhangi bir Olmuksan payı alımında bulunmadığı dikkate alınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken, (i)zorunlu pay alım teklifini doğuran İşlem'e ilişkin Sözleşme'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu 5 Ocak 2021 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 TL nominal değerli Olmuksan payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 7,7003 TL olduğu (ii)İşlem kapsamında, 1 TL nominal değerli Olmuksan payı için 0,30 Avro ödenmiş olduğu, devir tarihi olan 31 Mayıs 2021 için açıklanan T.C. Merkez Bankası Avro alış kuru olan 10,4147 TL'den hesaplandığında bu fiyatın 1 TL nominal değerli pay başına 3,12441 TL olduğu hususlarından hareketle 1 TL nominal değere tekabül eden pay alım teklifi fiyatı, yatırımcılar arasında fiyat eşitliğinin sağlanması amacıyla, pay alım teklifini doğuran İşlem'in kamuya duyurulduğu 5 Ocak 2021 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 TL nominal değerli Olmuksan payı için oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 7,7003 TL olarak hesaplanmıştır. İlgili Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan pay alım teklifi bilgi formu zorunlu pay alım teklifi işleminin başlamasından önce KAP'ta kamuya duyurulacak olup, Mondi, zorunlu pay alım teklifi sürecine ve ilgili diğer unsurlara yönelik gelişmeler hakkında yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941151BIST