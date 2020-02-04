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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.02.2020 09:52
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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 04-18 Şubat Olarak Duyurulan Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihi 05-19 Şubat Olarak Değiştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 410.512.500
Mevcut Sermaye (TL) 82.102.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 247.102.500

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
OLMIP, TRAOLMKS91D2 82.102.500 165.000.000,000 200,96830 1,00 OLMIP, TRAOLMKS91D2 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 82.102.500 165.000.000,000 200,96830

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket hakim ortağı I.P. Container Holdings (Spain), S.L. halka arz sonrası satılamayan paylara ilişkin alım taahhüdü vermiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.02.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 19.02.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.01.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 07.02.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 06.02.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
11.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirket'imizin 82.102.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 2020/8 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştu.
SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
- Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %200,97 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 5 Şubat 2020 ile 19 Şubat 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.
- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.olmuksan-ipaper.com ve halka arzda satışa aracılık edecek TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tebyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle BİAŞ'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla (1 lot 100 paydan oluşacak şekilde) BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
Halka arzdan sonra satılmayan pay bulunması durumunda, bu paylar, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içinde ana ortağımız I.P. Container Holdings Spain S.L tarafından taahhüt edildiği üzere, oluşacak halka arz fiyatının ortalamasından düşük olmamak üzere ve bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınacaktır.
Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzahname_KAP.pdf
EK: 2 Elde Edilecek Fo



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