***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Gündemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 03.08.2022Genel Kurul Tarihi 31.08.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workington Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2 - Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi4 - Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi5 - Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi6 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Bilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2. Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3. Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesiŞirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ne devrolması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefetini tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz birleşme işlemine dair bilgilendirilecektir.Bu çerçevede özetle, duyuru metninde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, uzman kuruluş raporu uyarınca birleşme oranı %57,2, hisse değişim oranı 0,60574162 olarak belirlenmiştir. Uzman kuruluş tarafından yapılan hesaplamalar ışığında Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de artırılacak 149.680.268,66 TL sermaye karşılığında ihraç olunacak payların Şirketimiz pay sahiplerine, her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerde 0,60574162 adet Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. payı verilecektir.4. Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesiŞirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ne devrolması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefetini tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz ayrılma hakkının kullanımı hususlarında bilgilendirilecektir. Ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi ve açıklamalar ekte yer almaktadır.5. Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmenin onaylanmasının görüşülmesiŞirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ne devrolması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında SPKn'na tabi olmamız ve paylarımızın halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu, SPKn, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince birleşme sözleşmesi ve birleşme işlemi genel kurulun onayına sunulacaktır.6. Dilek ve temennilerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053160BIST