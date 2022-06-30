***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler OLMKDüzeltme Nedeni Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu HakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriTIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 149.680.268,66 349.680.268,66 TIRE, TRATIREW91D1Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 149.680.268,66 TL 0 TL 349.680.268,66 TLSPK Başvuru Tarihi 22.04.2022Ek AçıklamalarMondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ("MTK") ve Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("MOL") devralma yoluyla birleşmesine ilişkin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş tarafından, Sermaye Kurulu' nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği' nin ''Uzman Kuruluş Görüşü'' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan 20 Nisan 2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporu SPK' nın yorumları çerçevesinde 30 Haziran 2022 tarihinde ekteki şekilde revize edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.EK:1 Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş RaporuBirleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu .pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040529BIST