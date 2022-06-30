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***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2022 20:52
***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler OLMK
Düzeltme Nedeni Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
TIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 149.680.268,66 349.680.268,66 TIRE, TRATIREW91D1
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 149.680.268,66 TL 0 TL 349.680.268,66 TL

SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022

Ek Açıklamalar
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ("MTK") ve Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("MOL") devralma yoluyla birleşmesine ilişkin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş tarafından, Sermaye Kurulu' nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği' nin ''Uzman Kuruluş Görüşü'' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan 20 Nisan 2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporu SPK' nın yorumları çerçevesinde 30 Haziran 2022 tarihinde ekteki şekilde revize edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
EK:1 Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu .pdf - Uzman Kuruluş Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040529


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BMSCH 10,89 120.661.397 % 10,00  
YGGYO 22,90 10.683.768 % 9,99  
RTALB 7,46 101.265.107 % 9,87  
NUGYO 5,02 124.137.818 % 9,85  
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Riyal 4,4365 4,4587 % 0,31  
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Altın Ons 1.808 1.809 -9,16  
Altın Gr. 970 970 -2,94  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.461 6.582 -59,00  
Yarım 3.162 3.219 -28,00  
Çeyrek 1.584 1.609 -14,00  
Gümüş.Ons 20,35 20,38 -0,38  
Gümüş Gr. 10,92 10,93 -0,19  
B. Petrol 109 109 -3,36  
Seans Raporu 18:05
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