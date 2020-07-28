***OMD* *OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
28.07.2020 18:17
***OMD******OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler OSMEN
İlgili Şirket Ünvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Konu Paylar 98.500 TL
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 98.500 0,4945
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı 20 Şirket çalışanı / 98.500 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 4,69
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 9,57 TL - 14,35 TL 10,40 TL - 15,58 TL
İşlem Tarihi 29.07.2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir
Ek Açıklamalar
Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket), Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında verilen pay opsiyonunun kullanılması suretiyle, sermayesinin 19.820.509 TL'den 19.919.009 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek toplam 98.500 TL nominal değerli payların mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 1 TL nominal değerli pay için 4,69 TL fiyatla Şirket çalışanlarına satışı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/07/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Duyuru_OSMEN_Ek.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862794
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