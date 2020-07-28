***OMD* *OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***OMD******OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Paylarının Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler OSMENİlgili Şirket Ünvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Konu Paylar 98.500 TLSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 98.500 0,4945Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı 20 Şirket çalışanı / 98.500 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 4,69Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 9,57 TL - 14,35 TL 10,40 TL - 15,58 TLİşlem Tarihi 29.07.2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı EktedirEk AçıklamalarPayları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket), Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında verilen pay opsiyonunun kullanılması suretiyle, sermayesinin 19.820.509 TL'den 19.919.009 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek toplam 98.500 TL nominal değerli payların mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 1 TL nominal değerli pay için 4,69 TL fiyatla Şirket çalışanlarına satışı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/07/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Duyuru_OSMEN_Ek.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862794BIST