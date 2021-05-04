Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMD* *OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

04.05.2021 18:10



***OMD******OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler OSMEN
İlgili Şirket Ünvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Konu Paylar 512250

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 512.250 2,5071

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı 91 Şirket çalışanı / 512.250 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 22,22 TL - 33,30TL
İşlem Tarihi 05.05.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı -

Ek Açıklamalar
Payları Alt Pazar'da işlem gören Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket), Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında verilen pay opsiyonunun kullanılması suretiyle, sermayesinin 19.919.009 TL'den 20.431.259 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek toplam 512.250 TL nominal değerli payların mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 336.500 TL nominal değerli payların pay başına 5,70 TL fiyatla, 175.750 TL nominal değerli payların pay başına 5,94 TL fiyatla 91 Şirket çalışanına satışı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 05/05/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934478


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.416
Değişim :  -0,34% |  -4,90
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.421  
En Yüksek
1.428 En Düşük
1.411
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 61,60 58.278.760 % 10,00  
DITAS 15,29 2.278.439 % 10,00  
BEYAZ 11,77 6.781.224 % 10,00  
EMNIS 27,94 1.212.875 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.699.176 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3179 8,3209 % 0,89  
Euro 10,0051 10,0173 % 0,62  
Sterlin 11,5251 11,5829 % 0,75  
Frank 9,0727 9,1274 % 0,62  
Riyal 2,2117 2,2228 % 0,84  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -13,96  
Altın Gr. 476 476 0,50  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,42 26,45 -0,46  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 -0,07  
B. Petrol 68,48 68,48 0,92  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru