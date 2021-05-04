***OMD* *OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***OMD******OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler OSMENİlgili Şirket Ünvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Konu Paylar 512250Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 512.250 2,5071Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı 91 Şirket çalışanı / 512.250 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 22,22 TL - 33,30TLİşlem Tarihi 05.05.2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı -Ek AçıklamalarPayları Alt Pazar'da işlem gören Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket), Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında verilen pay opsiyonunun kullanılması suretiyle, sermayesinin 19.919.009 TL'den 20.431.259 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek toplam 512.250 TL nominal değerli payların mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 336.500 TL nominal değerli payların pay başına 5,70 TL fiyatla, 175.750 TL nominal değerli payların pay başına 5,94 TL fiyatla 91 Şirket çalışanına satışı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 05/05/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934478BIST