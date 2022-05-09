***OMD* *OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***OMD******OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler OSMENİlgili Şirket Ünvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Konu Paylar 426500Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 426.500 2,0875Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı 81 Şirket çalışanı / 426.500 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL) 7,37 TL - 25,00 TLToptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 20,44 TL - 30,64 TLİşlem Tarihi 10.05.2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket), Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında verilen pay opsiyonunun kullanılması suretiyle, sermayesinin 20.431.259 TL'den 20.857.759 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek toplam 426.500 TL nominal değerli payların mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 414.000 TL nominal değerli payların pay başına 7,37 TL fiyatla, 12.500 TL nominal değerli payların pay başına 25,00 TL fiyatla 81 Şirket çalışanına satışı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 10/05/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027884BIST