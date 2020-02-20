***OMD* *OSMEN* *ITTFH* *ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.02.2020 09:03
***OMD******OSMEN******ITTFH******ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH, ADESE, OMD, OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820225
BIST
10:44119.112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -84,29
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.706
10:446,0897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,1018
En Düşük
6,0811
10:446,5738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5913
En Düşük
6,5663
10:44314,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,86
|Açılış
|: 314,60
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|9,02
|184.729.203
|% 15,94
|
|BJKAS
|4,06
|297.850.633
|% 15,34
|
|FENER
|22,18
|216.467.538
|% 14,09
|
|GSRAY
|4,31
|262.070.902
|% 10,51
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|VKING
|2,83
|444.781
|% -13,98
|
|VERTU
|5,82
|12.821.668
|% -11,82
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|MZHLD
|13,33
|67.650
|% -9,93
|
|BJKAS
|4,06
|297.850.633
|% 15,34
|
|ASELS
|29,94
|271.217.353
|% 0,54
|
|GSRAY
|4,31
|262.070.902
|% 10,51
|
|FENER
|22,18
|216.467.538
|% 14,09
|
|THYAO
|14,84
|214.250.894
|% -0,40
|
|BJKAS
|4,06
|297.850.633
|% 15,34
|
|CEMAS
|1,35
|89.765.041
|% 2,27
|
|GSRAY
|4,31
|262.070.902
|% 10,51
|
|ODAS
|2,20
|77.532.598
|% -1,35
|
|IHLGM
|1,29
|45.222.693
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8293
|7,8685
|% -0,13
|
|Frank
|6,1636
|6,2007
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6188
|1,6269
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.607
|-6,00
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,27
|59,27
|0,15
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