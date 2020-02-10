***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.02.2020 09:07
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alifuat Kutlucan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817835
BIST
10:45120.798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -217,47
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.953
En Düşük
120.082
10:456,0062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
10:456,5788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:45302,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,14
|Açılış
|: 302,60
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.355.041
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.208.184
|% 14,65
|
|ALCTL
|18,85
|24.410.783
|% 14,38
|
|AYCES
|12,99
|4.235.539
|% 12,08
|
|LINK
|29,70
|1.286.863
|% -10,81
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|THYAO
|14,48
|207.996.670
|% 0,07
|
|GUSGR
|2,88
|142.576.904
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,92
|109.300.421
|% -0,34
|
|ASELS
|24,70
|105.302.225
|% 0,98
|
|ODAS
|2,25
|84.478.108
|% 0,90
|
|IHLGM
|1,30
|70.738.111
|% 5,69
|
|GUSGR
|2,88
|142.576.904
|% 1,77
|
|ODAS
|2,25
|84.478.108
|% 0,90
|
|KRDMD
|2,92
|109.300.421
|% -0,34
|
|IEYHO
|0,73
|26.266.128
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6914
|7,7300
|% -0,48
|
|Frank
|6,0978
|6,1345
|% -0,53
|
|Riyal
|1,5909
|1,5989
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|1,50
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,04
|
Seans Raporu
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