***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.02.2020 08:56
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Taylan Tatlısu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820218
BIST
09:55119.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 92,81
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.289
En Düşük
119.289
09:556,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,1018
En Düşük
6,0811
09:556,5751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5913
En Düşük
6,5668
09:55314,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,85
|Açılış
|: 314,61
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,18
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|21,00
|1.585.479
|% 8,92
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|OSMEN
|8,50
|34
|% 6,25
|
|MIPAZ
|3,15
|1.897.330
|% 6,06
|
|VERTU
|5,85
|1.924.053
|% -11,36
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|MZHLD
|13,33
|67.650
|% -9,93
|
|EKIZ
|1,06
|16.271
|% -8,62
|
|ASELS
|29,88
|8.464.347
|% 0,34
|
|FENER
|19,55
|7.630.365
|% 0,57
|
|GSRAY
|3,92
|7.336.433
|% 0,51
|
|BJKAS
|3,69
|7.024.240
|% 4,83
|
|TSPOR
|8,20
|5.847.592
|% 5,40
|
|ADESE
|1,61
|4.346.987
|% 1,26
|
|BJKAS
|3,69
|7.024.240
|% 4,83
|
|GSRAY
|3,92
|7.336.433
|% 0,51
|
|ODAS
|2,23
|3.614.438
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,33
|1.448.016
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8331
|7,8724
|% -0,08
|
|Frank
|6,1621
|6,1992
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6186
|1,6267
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|-4,95
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,34
|59,34
|0,22
|