***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.08.2020 09:06
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Utku Bozdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870249
BIST
10:401.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,50
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:407,3181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3216
En Düşük
7,2632
10:408,6785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:40458,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,55
|Açılış
|: 457,84
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:40
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.867.199
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|1.043.614
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|ROYAL
|2,49
|288.842
|% -6,39
|
|PETKM
|4,47
|1.059.226.822
|% 5,67
|
|TUPRS
|88,50
|947.525.687
|% 2,97
|
|RTALB
|59,85
|234.230.096
|% 2,84
|
|ZOREN
|2,82
|211.334.322
|% 6,42
|
|KRDMD
|3,01
|193.600.982
|% 2,73
|
|PETKM
|4,47
|1.059.226.822
|% 5,67
|
|ZOREN
|2,82
|211.334.322
|% 6,42
|
|EKGYO
|2,03
|145.144.394
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,01
|193.600.982
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,64
|61.213.831
|% 1,23
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3160
|7,3181
|% 0,40
|
|Euro
|8,6677
|8,6785
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,5545
|9,6024
|% 0,30
|
|Frank
|7,9911
|8,0392
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9461
|1,9558
|% 0,36
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|16,98
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
|