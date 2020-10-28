***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2020 12:59
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pınar Çakılkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884643
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1056
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0772
|Açılış
|: 9,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35507,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,48
|Açılış
|: 507,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2796
|8,2846
|% 1,22
|
|Euro
|9,7245
|9,7308
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,7508
|10,8047
|% 1,05
|
|Frank
|9,0792
|9,1339
|% 1,28
|
|Riyal
|2,2105
|2,2216
|% 1,67
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-7,37
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.350
|3.400
|32,00
|
|Tam
|3.337
|3.419
|33,01
|
|Yarım
|1.613
|1.654
|15,97
|
|Çeyrek
|809
|827
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|40,32
|40,32
|-1,29
|