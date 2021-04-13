***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2021 09:06
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bora Bekit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927058
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1726
En Düşük
8,1377
18:059,7262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0095
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
18:05452,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,17
|Açılış
|: 452,88
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|8,02
|52.306.131
|% 6,12
|
|AKSA
|16,37
|56.399.238
|% 4,84
|
|YYAPI
|1,61
|40.587.394
|% 0,00
|
|KRTEK
|18,54
|21.100.782
|% 0,00
|
|BOSSA
|25,88
|4.908.198
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,61
|40.587.394
|% 0,00
|
|KRTEK
|18,54
|21.100.782
|% 0,00
|
|BOSSA
|25,88
|4.908.198
|% 0,00
|
|DMSAS
|7,48
|4.286.480
|% 0,00
|
|DERIM
|11,80
|48.926.275
|% 0,00
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,00
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% 0,00
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,00
|
|THYAO
|11,97
|568.334.181
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,34
|500.749.584
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% 0,00
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% 0,00
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,64
|57.559.725
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1619
|8,1678
|% 0,22
|
|Euro
|9,7172
|9,7262
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1811
|11,2372
|% 0,13
|
|Frank
|8,7999
|8,8529
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1693
|2,1801
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,55
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|63,44
|63,44
|0,16
|